Вашингтон, 19 октября, 2024, 23:37 — ИА Регнум. США объявили о возможных ограничениях для покупателей иранской нефти, но не хотят применять такие меры против Китай и ОАЭ, которые помогли Ирану в 2019 году сократить ущерб от американских санкций, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Global Look Press/Ahmad Halabisaz/ZUMAPRESS.com

Пять лет назад китайские и эмиратские компании поспособствовали росту экспорта иранской нефти. Сейчас речь идёт о новых рестрикциях, которые Вашингтон ввёл против Тегерана 11 октября в связи с недавним массированным ракетным ударом по Израилю.

Очередная инициатива США предполагает, что под ограничения может попасть почти любое лицо или страна, связанная с иранской нефтью. При этом в американском минфине отдельно отмечают стремление Ирана обойти эти санкции с помощью флота, который скрытно поставляет топливо в азиатские страны.

Министерство привело в пример компанию Max Maritime из ОАЭ. Эта организация якобы не раз перевозила иранскую нефть в Китай. Источники в китайских нефтеперерабатывающем секторе и торговой сфере считают, что новые санкции вызовут спад поставок топлива в КНР и снизят конкурентоспособность иранской нефти на фоне нехватки судов и высоких расходов на транспортировку сырья. Кроме того, проблему усугубят ограничения, касающиеся платежей за подсанкционное топливо.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 октября Иран в ответ на гибель генерального секретаря ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. По словам представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить с помощью средств противовоздушной обороны. Американский журнал The Military Watch Magazine утверждал, что удар нанёс ущерб израильским ВВС и уничтожил более двух десятков истребителей F-35 на авиабазе Неватим. В ЦАХАЛ указанные сведения опровергли.

Военно-политическое руководство Израиля пообещало ответить на эту атаку. 9 октября израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ответ ЦАХАЛ на ракетную атаку Ирана будет смертоносным и неожиданным.

10 октября газета The Wall Street Journal написала, что Тегеран пригрозил нанести удар по союзникам США в Персидском заливе и на Ближнем Востоке, если их территория или воздушное пространство будут использованы для атаки на Иран.