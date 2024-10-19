Брянск, 19 октября, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны в течение вечера 19 октября уничтожили над территорией Брянской области три украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области», — сообщил губернатор региона.

Согласно информации, опубликованной в его Telegram-канале, российские военные в течение около полутора часов с 20:30 по местному времени (совпадает с мск) обнаружили и уничтожили над территорией Брянской области три вражеских беспилотника.

Богомаз отметил, что, по предварительной информации, в ходе отражения атаки БПЛА никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На места падения обломков дронов работают сотрудники экстренных и оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на регион, уничтожив семь воздушных целей. Силы ПВО продолжают постоянное дежурство в усиленном режиме.

По информации губернатора Курской области Алексея Смирнова, в небе над регионом обнаружено и сбито восемь БПЛА украинских войск.

Вечером 19 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько вражеских беспилотников на подлёте к Белгороду. В результате падения осколков повреждены пять автомобилей и газопровод. Информация о последствиях уточняется.