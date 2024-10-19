Орел, 19 октября, 2024, 23:04 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки семи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Орловской областью, сообщил 19 октября глава региона Андрей Клычков.

Александр Полегенько / ТАСС

«Орловская область снова стала целью вражеских атак. На территории региона средствами ПВО уничтожены семь украинских БПЛА», — написал он в своём Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что пострадавших и повреждений нет. По его словам, упавшими обломками БПЛА и ситуацией на местах занимаются оперативные службы.

Клычков отметил, что силы ПВО в усиленном режиме продолжают постоянное дежурство. Он выразил благодарность российским военным за их службу.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября Министерство обороны РФ проинформировало, что российская система ПВО в течение суток 17 октября уничтожила над территорией трёх регионов России 28 дронов украинской армии. Шесть из них удалось обезвредить в небе над Орловской областью.

В начале августа Орловская область в ночное время подверглась атаке беспилотников ВСУ, два из которых попали в жилой дом в микрорайоне Болховский. Это вызвало пожар. Ещё три вражеских БПЛА были уничтожены силами ПВО. Никто не пострадал.