Париж, 19 октября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Если кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис победит на предстоящих выборах, действующий глава государства Джо Байден может запустить процесс приглашения Украины в НАТО в переходный период. Об этом 19 октября сообщила французская газета Le Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM

В материале отмечается, что такой расклад сложился после того, как Байден в пятницу в Берлине обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером «план победы», ранее представленный главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Как утверждает издание, Вашингтон больше не имеет принципиальных возражений против приглашения Украины в альянс, однако Германия всё ещё сопротивляется этой идее. Впрочем, даже если Байдену удастся переубедить Шольца, помешать реализации этих планов может позиция Венгрии и Турции, которые с большой долей вероятности будут против.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс обсудит отдельные аспекты этого документа. При этом сам Зеленский считает, что членство в НАТО — единственная альтернатива обладанию ядерным оружием для его страны.

Дипломаты НАТО 16 октября заявили, что границы Украины необходимо чётко определить до её вступления в альянс. По их утверждению, это нужно, чтобы обозначить, в каких обстоятельствах возможно задействовать пятый пункт устава блока о коллективной обороне, не допустив разночтений.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в тот же день назвала план Зеленского выколачиванием денег. По её словам, глава киевского режима также подталкивает Североатлантический альянс к прямому конфликту с Россией.