Белоруссия, 19 октября, 2024, 19:56 — ИА Регнум. Представители «богатейших» западных стран завидуют белорусам. Такое заявление сделал 19 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на фестивале-ярмарке «Сбор урожая — 2024» в городе Воложине.

Global Look Press/Kremlin Pool/via Global Look Press

«Вчера у меня был такой непубличный день, но очень тяжелый. Очень сложные, тяжелые, но интересные переговоры с представителями западных государств <…> Вы знаете — а богатейшие страны были представлены, — они нам завидуют. Завидуют за то, что мы умеем работать, жить, праздновать», — приводит слова Лукашенко белорусское агентство БелТА.

Президент добавил, что страны Запада пристально следят за Белоруссией, однако не сообщил, какие именно.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа Лукашенко заявил, что европейцам нужен новый договор о мире, чтобы жить спокойно. По его мнению, страны Европы нуждаются в крепких руководителях, которые бы исходили из интересов своих народов. Позже он заявил, что Запад советует Минску отвернуться от России.

По мнению политолога, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, Лукашенко может переориентироваться на Запад. Он заявил ИА Регнум, что такое может произойти, если Россия потерпит масштабное поражение.

На встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Москве 9 октября Лукашенко заявил о провале попыток Запада удушить Россию и Белоруссию. Запад признаёт свой провал, отметил белорусский лидер.