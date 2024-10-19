Белград, 19 октября, 2024, 19:57 — ИА Регнум. Отсутствие России на годовщине освобождения концлагеря Освенцим (немецкое название — Аушвиц-Биркенау) в Польше оскорбит память жертв нацистов. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин 19 октября на конференции в представительстве Россотрудничества в Белграде.

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«Возможно ли большее нарушение здравого смысла, исторической правды и оскорбление для всех убитых в Аушвице, чем то, что их освободители не будут здесь?» — процитировало его «РИА Новости».

Вулин отметил, что единственной причиной, по которой «наследницу» Красной армии не пригласили на мероприятие, стало то, что Варшаве неугодна политика Москвы.

Как передавало ИА Регнум, ранее также президент Сербии Александр Вучич выразил возмущение тем, что Россию не пригласили на годовщину 80-й годовщины освобождения Освенцима Красной армией. Он добавил, что создателей этого концлагеря, скорее всего, позовут.

Нацисты основали Освенцим 20 мая 1940 года. Советские войска освободили его 27 января 1945 года. За время работы концлагеря, по оценкам историков, в нём уничтожили от 1,4 до 1,8 млн человек.

Президент РФ Владимир Путин 27 января 2024 года в ходе торжеств в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от нацистской блокады отметил, что фашизм в 1945 году был повержен, но не изжит. Об этом свидетельствует агрессия, с которой столкнулась современная Россия.