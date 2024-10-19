Москва, 19 октября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. У США осталось не так много времени до выборов, и слова президента США Джо Байдена о готовности обсуждать ядерное разоружение с Россией, Китаем и КНДР не повлияют на предвыборную кампанию, об этом в субботу, 19 октября, рассказал политолог Владимир Корнилов в беседе с ИА Регнум.

Global Look Press/Andreas Gora/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 октября заявил, что слова президента Байдена о готовности к переговорам по сокращению ядерных арсеналов связаны с предвыборной кампанией Демократической партии. По его словам, тем самым Байден хочет усилить поддержку кандидата в президенты Камалы Харрис, которая сейчас является действующим вице-президентом США.

По мнению политолога, такие попытки ни к чему не приведут.

«Я не думаю, что рассказы о ядерном разоружении и выражение готовности разговаривать об этом могут сейчас в значительной степени повлиять на исход выборов в США. До выборов осталось не так уж и много времени, сейчас не вопросы о ядерном оружии будут решающими и определяющими в ходе этой недели», — заявил Корнилов.

Эксперт напомнил о том, что в США давно говорят о нужных инициативах, однако это заканчивается всегда одинаково. При этом в стране прекрасно понимают, что подобные заявления не имеют ничего общего с реальностью, уточнил политолог

«Байден ведёт эту линию, которую они давно уже заняли — мол, мы готовы к обсуждению этих ядерных договорённостей, — но при этом они подписывают что-нибудь или договариваются о чём-то, а потом просто не ратифицируют. Обычные граждане в Америке понимают прекрасно, что это просто слова, даже вне зависимости от предвыборной кампании. То есть они не влияют на кампанию и не влияют на ядерное разоружение», — заключил эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 14 октября Байден заявил о готовности США к переговорам с Россией, Китаем и КНДР на тему сокращения ядерных вооружений без предварительных условий. Глава Белого дома также указал на необходимость снижения ядерных рисков на фоне современных вызовов

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в условиях ведения военного конфликта на Украине с вовлечением ядерных держав в противостояние России говорить о сокращении ядерного оружия невозможно без увязки этого вопроса с другими аспектами безопасности. При этом спикер Кремля уточнил, что российская сторона считает необходимыми такого рода контакты.