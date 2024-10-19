Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. Запуск беспилотника в сторону дома премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху был попыткой со стороны Ирана убить политика. Об этом 19 октября заявил израильский телеканал N12 со ссылкой на высокопоставленного правительственного чиновника.

Global Look Press/Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos Биньямин Нетаньяху

«Иран пытался устранить премьер-министра Израиля», — приводит телеканал заявление собеседника.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября газета The Times of Israel сообщила, что ливанское движение «Хезболла» атаковало дроном резиденцию Нетаньяху в Кесарии. Отмечалось, что в тот момент Нетаньяху и его жены не было в здании, в результате атаки никто не пострадал.

Нетаньяху, комментируя удар беспилотником по его резиденции, заявил, что Израиль «ничего не остановит» и он продолжит двигаться в сторону победы. По его утверждению, в настоящее время Израиль ведёт войну за своё существование.

Портал Ynet 19 октября сообщил, что израильские власти повысили уровень бдительности и ужесточили инструкции по передвижению некоторым правительственным чиновникам после атаки запущенного со стороны Ливана беспилотника на дом Нетаньяху.