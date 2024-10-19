Тель-Авив, Израиль, 19 октября, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Израиль «ничего не остановит», и он продолжит двигаться в сторону победы. Об этом 19 октября заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, комментируя удар запущенным со стороны Ливана беспилотником по его резиденции в городе Кесарии.

Julia Nikhinson/AP/TASS Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

По утверждению Нетаньяху, в настоящее время Тель-Авив ведёт войну за существование Израиля.

«Мы продолжим идти вперёд, до конца. Нас ничего не остановит, мы продолжим до победы», — сказал он. Видеоролик с его заявлением распространил офис главы израильского правительства.

Как передавало ИА Регнум, ранее 19 октября газета The Times of Israel сообщила, что ливанское движение «Хезболла» атаковало дроном резиденцию Нетаньяху в Кесарии. Отмечалось, что в тот момент израильского премьера и его жены не было в здании, в результате атаки никто не пострадал.

«Хезболла» 18 октября объявила о переходе к новому этапу вооружённого противостояния с Израилем. В движении отметили, что израильская армия с начала наземной операции в Ливане потеряла 55 бойцов убитыми и ещё 500 ранеными, без учёта погибших и раненных при обстрелах военных объектов Израиля на границе с Ливаном.

Портал Ynet 19 октября сообщил, что израильские власти повысили уровень бдительности и ужесточили инструкции для передвижения некоторых правительственных чиновников после атаки запущенного со стороны Ливана беспилотника на дом Нетаньяху.