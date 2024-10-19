Москва, 19 октября, 2024, 18:35 — ИА Регнум. За террористическим актом на «Северных потоках» стоят англосаксы — это очевидный факт. Однако новые подробности и свидетельства о диверсиях никак не повлияют на ход расследования, о чем в субботу, 19 октября, заявил военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на слова капитана датского порта о том, что он видел американские военные корабли в экономической зоне Дании за 5 дней до взрыва «Северных потоков».

«Мария Захарова сообщила об этом, как спикер МИДа, обратив внимание на различные версии, которые так или иначе сопровождают эту историю, но новые данные не повлияют на ход расследования. Оно проходит в Германии под грифом секретно, к этому расследованию и его результатам Россия не допущена. Даже если будет установлен виновник, по соображениям национальной безопасности Берлин никогда не обвинит в этом США», — уверен аналитик.

Эксперт заявил, что это «мутная» история. По его словам, теракт был и за ним стоят англосаксы, так как именно они обладают необходимыми технологиями и подготовленными кадрами.

Капитан судна, с которого увидели американские корабли, мог поделиться своими наблюдениями в прессе из-за предстоящих выборов в США, считает военный эксперт, капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

«Фактор предстоящих выборов в США имеет место быть. Байден, при ком случился этот теракт, является представителем демократов, но сейчас сделают всё, чтобы протащить своего кандидата», — сказал капитан 1 ранга.

Эксперт напомнил слова действующего президента США Джо Байдена, который заявлял, что «Северный поток — 2» работать не будет.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в этот же день, 19 октября, Захарова рассказала о статье датских журналистов, в которой приводится история про капитана судна, который увидел американские корабли вблизи места предстоящего теракта за пять дней до ЧП.

26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции были взорваны обе нитки «Северного потока» и одна нить «Северного потока — 2». Президент России Владимир Путин назвал это терактом, подчеркнув, что для его организации явно потребовалась поддержка на государственном уровне и расследование инцидента не ведётся.