Херсон, 19 октября, 2024, 16:05 — ИА Регнум. Российские солдаты спасли раненую украинскую военнослужащую, брошенную сослуживцами из Вооружённых сил Украины (ВСУ) на поле боя в Херсонской области. Об этом 19 октября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Алексей Коновалов/ТАСС

Женщину обнаружили после боестолкновения в конце декабря прошлого года. В российском военном госпитале она прошла лечебный курс.

«Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России», — процитировало «РИА Новости» Сальдо.

По его словам, украинка попросила включить её в списки на обмен и теперь ожидает возвращения на родину.

Как сообщало ИА Регнум 5 октября, взятый в плен в районе Угледара в Донецкой Народной Республике боец ВСУ Ростислав Мельник поблагодарил за спасение военных армии России, которые вынесли его с поля боя. По словам военного, в его подразделении были только мобилизованные и в городе командование украинской армии пообещало всех вывести, однако бросило своих подчинённых на произвол судьбы.

Днём ранее стало известно, что военные армии России вынесли с поля боя раненого медика 59-й бригады украинской армии Игоря Мацака, который просил их добить его. Российские солдаты дали боевику воды и обезболивающее, после чего он оказался в плену.