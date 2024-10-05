Москва, 5 октября, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Взятый в плен в районе Угледара в Донецкой Народной Республике боец украинских формирований Ростислав Мельник поблагодарил за спасение военных армии России, которые вынесли его с поля боя.

Кадр из видео Ростислав Мельник

«Я молиться буду за тех пацанов, которые меня вынесли [с поля боя]», — заявил он в видеосообщении, которое 5 октября опубликовал телеканал РЕН ТВ.

По словам Мельника, в его подразделении были только мобилизованные и в Угледаре командование украинской армии пообещало всех вывести, однако бросило своих подчинённых на произвол судьбы, а если бы не российские военные — он бы погиб.

«Я хоть и калека, но жив. Нам говорили, что в плену всех расстреливают, но мне оказали медицинскую помощь, относятся по-человечески», — отметил он.

Пленный уточнил, что в течение последних недель в районе Угледара в рядах киевских боевиков было большое количество убитых и раненых.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября стало известно, что военные армии России вынесли с поля боя раненого медика 59-й бригады ВСУ Игоря Мацака, который просил их добить его. Российские солдаты дали украинскому боевику воды и обезболивающее, после чего он оказался в плену.

Трое российских морпехов 8 сентября взяли в плен и спасли от гибели семерых боевиков ВСУ, сумев вывести их из-под украинского обстрела. Отмечалось, что военные армии России взяли украинских бойцов в плен и двое суток сидели с ними в одном подвале, пережидая обстрелы ВСУ.