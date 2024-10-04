Москва, 4 октября, 2024, 05:42 — ИА Регнум. Российские военнослужащие вынесли с поля боя раненого медика 59-й бригады Вооружённых сил Украины Игоря Мацака, который попросил их добить его. Об этом сам спасённый мужчина рассказал журналистам.

Иван Шилов ИА Регнум

Он получил ранение в начале мая 2024 года, когда велись бои между Водяным и Нетайлово (ДНР). У Мацака было перебито бедро, и около 30 часов он ожидал, что его эвакуируют свои. Вместе с тем жизнь военному медику спасли российские бойцы, которые продвинулись к позиции, где находился раненый.

«Мне повезло, я не знаю как. Меня просто случайно не убили. Потому что пропустили меня, я сутки отлежался в посадке… На следующий день они (бойцы ВС РФ) опять проходили и подобрали. Хотя я просил, чтобы они добили, а они подобрали», — сказал мужчина, которого цитирует «РИА Новости».

Бойцы помогли Мацаку, а также дали ему воды и обезболивающее. После он оказался в плену.

Пленный отметил, что соседнее подразделение ВСУ находилось примерно в 200 метрах от этой позиции, и его не могли не заметить, поскольку над указанным местом летал украинский беспилотник. Медик также рассказал, что попытался привлечь внимание оператора этого дрона, а тот вместо помощи сбросил на раненого боеприпас.

По словам пленного, после ВСУ решили, что он погиб. Мацак также рассказал, что в процессе его эвакуации российскими военными за ними начали охотиться украинские дроны, но его успешно вызволили из опасного места.

Раненый уточнил, что сейчас ему планируют установить аппарат Илизарова, чтобы он мог продолжить восстановительное лечение. Пленный признался, что «не держит зла» на ВСУ, которые оставили его на поле боя и пытались убить боеприпасом с дрона. При этом он выразил уверенность, что возмездие всё же настигнет тех украинских военных, которые поступили так.

Как сообщало ИА Регнум, 8 сентября стало известно, что трое российских морпехов взяли в плен и спасли от гибели семерых бойцов ВСУ, выведя их из-под обстрела. Сами украинские военные отмечали, что командование предпочло бросить их во время отступления. Пленные утверждали, что попали на фронт не по своей воле, а в результате облав сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК) на фоне массовой мобилизации на Украине.

19 сентября появилась информация о том, что российские бойцы взяли в плен командира отделения 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктора Павлуша и спасли его от самоубийства. Пленный рассказал, что после нескольких часов попыток спастись от миномётного огня и дронов он уже не верил в то, что выживет.