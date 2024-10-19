Вашингтон, 19 октября, 2024, 15:05 — ИА Регнум. Семья беженцев с Украины из четырёх человек погибла в штате Северная Каролина (США) во время урагана «Хелен». Об этом 18 октября сообщил телеканал Fox Weather, ссылаясь на их родственника Рика Вибе.

Global Look Press/Sgt. Everett Babbitt/Us Army

Мужчина рассказал, что невестка его брата с мужем, сыном-подростком и матерью в апреле 2022 года покинули Херсонскую область. Они выехали через Латвию и перебрались в США, где поселились в городе Бернсвилле.

Во время урагана начались ливни, из-за которых река Саут-То вышла из берегов. Поток снёс дом Вибе, где проживали беженцы.

«Это было не наводнение. Наводнение — это мягко сказано. Это был бушующий, неконтролируемый речной монстр высотой 30 м, поглощавший грузовики, мусоровозы и здания, превращая их в металлолом», — заявил родственник погибших.

Он рассказал, что тела двух членов семьи обнаружили в 14 км от дома, они держались за руки. Остальных, вероятно, уже не найдут, так как поисковые работы сворачивают.

Как передавало ИА Регнум, ураган «Хелен» обрушился на Восточное побережье в конце сентября. По данным на 6 октября, во время стихийного бедствия погибли 227 человек в шести штатах. Без электроэнергии остались около 1 млн жителей, в штатах Северная и Южная Каролина электроснабжение было нарушено в 90% домохозяйств.

При этом власти не торопятся помогать пострадавшему населению. 13 октября кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил, что жители чувствуют себя брошенными собственным правительством. Он обвинил руководство страны в некомпетентности и перенаправлении сил федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях на решение проблем с мигрантами, вместо оказания помощи американцам.

Херсонская область вместе с Запорожской областью, а также Донецкой и Луганской Народными Республиками вошла в состав России 5 октября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие федеральные законы после того, как подавляющее число жителей регионов на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией.