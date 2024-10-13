Вашингтон, 13 октября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Жители США чувствуют себя брошенными правительством страны из-за неспособности администрации президента Джозефа Байдена организовать эффективную помощь населению при ударах ураганов, заявил 13 октября кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.

TASS /AP Photo/Rebecca Blackwel

Так он прокомментировал в интервью телеканалу ABC действия властей США по помощи пострадавшим от урагана «Хелен», который обрушился на восточное побережье страны в сентябре и унёс жизни 220 человек.

«Мы имеем некомпетентную реакцию на этот кризис, особенно на западе штата Северная Каролина. Американцы чувствуют себя брошенными собственным правительством», — сказал Вэнс.

Федеральное агентство США по управлению в чрезвычайных ситуациях в силу указаний администрации Байдена вынуждено заниматься решением проблем нелегальных мигрантов, а помощью пострадавшим от урагана приходится заниматься армии, отметил политик.

Как передавало ИА Регнум, кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп ранее также раскритиковал расстановку приоритетов нынешним руководством страны, заявив, что на выплаты пострадавшим от урагана администрация Байдена выделяет меньше средств, чем для оказания помощи другим странам, в том числе на вооружение.

Если в 2012 году после удара урагана «Сэнди» занимавший тогда пост президента США Барак Обама объявил о приостановке предвыборной кампании и отправился в прибрежные штаты позировать около мешков с песком, что, вероятно, помогло ему переизбраться, то сейчас кандидата в президенты от Демократической партии Камалу Харрис прячут от ураганов, и первым, кто посетил пострадавшие районы, стал Дональд Трамп, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Малек Дудаков.