Москва, 5 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал законы о принятии ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и об образовании новых субъектов РФ.

Archive.government.ru Владимир Путин подписывает указ

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, по результатам которых подавляющее большинство жителей высказалось за возвращение в состав России.

Донбасс, Херсонская и Запорожская области вернулись в Россию: трансляция