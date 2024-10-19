Москва, 19 октября, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Бывший главком Вооружённых сил Украины (ВСУ), ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный давно находится среди кандидатов на замену главы киевского режима Владимира Зеленского, а те заявления, которые экс-главком делает сейчас, говорят о начале более активной политической игры, рассказал политолог, военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Валерий Залужный

Залужный в ходе выступления в Королевском институте международных отношений (признан в РФ нежелательной организацией) заявил, что в военном противостоянии России Украина попала почти в безвыходное положение, и связанно это с недостаточными объёмами поставляемого Западом вооружения во время контрнаступления ВСУ в 2023 году.

«Около года назад на Западе начали рассматривать Залужного как возможного кандидата на замену Зеленскому. То, что он такие заявления сейчас делает, это не просто так. Кто-то ему посоветовал высказать эту точку зрения. Учитывая то, что он имеет статус посла и должен выражать только официальную позицию Киева. Поэтому вполне возможно, что он начал более активно играть свою политическую роль», — заявил эксперт.

По словам политолога, вероятность того, что Залужный может через какой-то период времени заменить Зеленского, большая.

«Залужный говорит о военной составляющей, но так как он уже посол, то имеет возможность говорить о политической стороне данного вопроса. Он заявляет, что существующая украинская администрация не в состоянии решить данный вопрос ни военным путём, ни политическим», — пояснил Кнутов.

Говоря о положении дел на фронте, эксперт считает, что слова Залужного связаны с тем, что цели, которые ставились Украиной, не достигнуты. Украина планировала выйти на границы 1991 года, но сделать это стране не удалось. 2023 год для киевского режима оказался провальным, а в следующем, 2024 году провальными оказались множество его операций, напомнил политолог.

«Это игра Залужного. Она связана с тем, что он потерпел поражение, ему нужно оправдать это и списать всё на Запад, а не на свои ошибки, которые он допускал», — заключил Кнутов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 17 октября было опубликовано выступление экс-главкома ВСУ Залужного, в ходе которого он сделал ряд заявлений. Так, нынешний посол Украины в Великобритании заявил о безвыходном положении дел на фронте для ВСУ.

Днём ранее Зеленский представил Верховной раде свой «план победы» Украины в конфликте с Россией, в котором первым и главным пунктом стало приглашение страны в НАТО. При этом глава киевского режима не включил в него территориальные уступки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября заявил, что за так называемым «мирным планом» главы киевского режима на самом деле стоит намерение воевать до последнего украинца. Представитель Кремля добавил, что действительно мирный план предполагает совсем другое.