Лондон, 17 октября, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Украина оказалась в состоянии затяжного вооружённого конфликта с Россией, из которого практически невозможно выйти. Такое мнение 17 октября высказал экс-главком Вооружённых сил Украины (ВСУ), ныне украинский посол в Великобритании Валерий Залужный.

Alberto Pezzali/AP/TASS

В ходе выступления в Королевском институте международных отношений экс-главком ВСУ пожаловался на то, что западные страны ещё в 2023 году не передали киевскому режиму достаточного количества оружия. По словам Залужного, якобы по этой причины украинские формирования не смогли достичь «значительных успехов» во время своего контрнаступления.

«В результате мы оказались в состоянии… [затяжного конфликта]. По моему личному мнению, выход … [из этого затянувшегося конфликта] видится <…> почти невозможным», — процитировало его слова издание The Kyiv Independent.

Автор публикации напомнил, что в ноябре 2023 года Залужный дал интервью изданию The Economist и написал статью, в которых назвал тогдашнюю ситуацию на фронте «патовой», хотя это противоречило взглядам, высказываемым главой киевского режима Владимиром Зеленским и его администрацией.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Зеленский представил Верховной раде свой «план победы» Украины в конфликте с Россией, в котором первым и главным пунктов стало приглашение страны в НАТО. При этом глава киевского режима не включил в него территориальные уступки.

Позднее в этот же день профессор, военный политолог Василий Белозёров заявил ИА Регнум, что «план победы» Зеленского неосуществим, хотя бы потому что ни один из планов контрнаступлений украинских формирований не был воплощён в реальность. Эксперт также назвал «очередным мечтанием» пункт проекта о переносе боевых действий на территорию России, так как ВСУ уже неоднократно планировали захватить Крым, что ни привело ни к каким для них результатам.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 16 октября заявил, что за так называемым «мирным планом» главы киевского режима на самом деле стоит намерение воевать до последнего украинца. Представитель Кремля добавил, что действительно мирный план предполагает совсем другое.