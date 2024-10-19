Алёшки, Херсонская область, 19 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Два человека получили ранения, ещё один погиб в результате атак украинской армии на Херсонскую область, сообщил 19 октября глава региона Владимир Сальдо.

Telegram-канал Губернатора Херсонской области

Губернатор сообщил, что 18 октября украинские боевики обстреляли город Алёшки, погиб 68-летний местный житель.

«Сегодня в результате повторного удара киевских террористов по городу контужена женщина 59 лет. В Малой Лепетихе в голову и ногу ранен 64-летний мужчина», — сообщил Сальдо в своём Telegram-канале.

В посёлке Днепряны обстрелом разрушены четыре частных жилых дома. Кроме того, ВСУ обстреляли Каховку, Новую Каховку, посёлки Горностаевка и Новая Маячка, сёла Каиры, Корсунка и Пролетарка. За сутки украинские боевики выпустили по региону 45 боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября Сальдо заявил, что киевский режим превзошёл советы западных кураторов по степени своего варварского отношения к херсонцам. Он напомнил о теракте, в результате которого 23 сентября в Алёшках погибла жена главврача больницы Владимира Харлана. Доктора выслеживали целенаправленно.

В селе Радекс в Алёшкинском муниципальном округе 17 октября погиб местный житель 1979 года рождения. Как сообщил Сальдо, за сутки ВСУ выпустили по гражданской инфраструктуре Херсонской области 84 боеприпаса. На следующий день губернатор сообщил, что в Новой Каховке из-за очередного обстрела ВСУ пострадали провода городской электросети.