Геническ, Херсонская область, 27 сентября, 2024, 07:21 — ИА Регнум. Украина по уровню своего варварского отношения к херсонцам превзошла советы западных кураторов. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

ИА Регнум Херсонская область

Он добавил, что киевский режим не даёт людям спокойно жить. Сальдо в качестве примера напомнил о недавнем теракте ВСУ в городе Алёшки. Тогда боевики устроили слежку и атаковали главного врача больницы.

«Гоняться за главным врачом разведывательными дронами, выследить и возле его дома сбросить боеприпас — это может только самый настоящий, низкий подонок. Поэтому вот эта вся власть, которая даёт такие поручения, сама себя уже списала», — сказал Сальдо «РИА Новости».

Он добавил, что пока ещё действующему киевскому режиму помогают западные кураторы, которые не видят всех этих совершаемых преступлений.

Кроме того, противник каждый день предпринимает попытки высадки на левобережье Днепра, его действия пресекаются российскими войсками. Всё это приводит к новым бессмысленным жертвам среди насильно мобилизованных украинских бойцов, которых Киев бросает в самоубийственные десанты, заключил губернатор Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября супруга главврача больницы в Херсонской области Владимира Харлана погибла в результате теракта в городе Алёшки. По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, доктора выслеживали целенаправленно. Он лично выезжал в отдалённые населённые пункты Алёшкинского округа и оказывал помощь пострадавшим в результате киевской агрессии.