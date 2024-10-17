Херсон, 17 октября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. В результате обстрела села Раденск в Алёшкинском муниципальном округе Херсонской области со стороны украинских формирований погиб один мирный житель. Об этом 17 октября сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Вчера вследствие варварского обстрела украинских террористов в селе Раденск Алёшкинского муниципального округа погиб местный житель — мужчина 1979 года рождения», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Сальдо, за последние сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили в общей сложности 84 боеприпаса по гражданской инфраструктуре на левом берегу Днепра. Под обстрелы украинских боевиков попали Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Казачьи Лагеря, Корсунка, Масловка, Обрывка, Песчаное, Пролетарка, Тополевка и Райское.

Глава области добавил, что наиболее интенсивным обстрелам ВСУ за это время подверглась Новая Каховка, по которой было выпущено 30 снарядов.

«Мирные жители, дома которых стали непригодны для проживания, эвакуированы в ПВР (пункты временного размещения. — Прим. ред.)», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, рассказали, что с 17 февраля 2022 года по 14 октября 2024 года в регионе при обстрелах со стороны ВСУ погибли 152 ребёнка. Ещё 488 несовершеннолетних получили ранения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 16 октября сообщил, что при обстрелах региона со стороны украинских боевиков пострадали пять мирных жителей. Он уточнил, что трое мирных жителей были ранены в Шебекино и ещё двое — в Новой Таволжанке.