Тамбов, 19 октября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров 19 октября поручил ввести режим ЧС в городе Кирсанове после взрыва газа в одном из многоквартирных домов.

МЧС России. Кадр из видео

«Осмотрели место происшествия, пообщались с местными жителями. Поручил ввести в городе режим ЧС, чтобы оказать людям необходимую помощь», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам главы региона, в данный момент сотрудники МЧС приступили к разбору завалов на месте взрыва.

Егоров уточнил, что здание достаточно старое и в нём не проводился ремонт, из-за чего из Москвы заказали спецтехнику «Струна», с помощью которой можно провести диагностику дома, чтобы понять, возможно ли его восстановить.

Он отметил, что до конца такого обследования жителям запрещён доступ в квартиры дома, который круглосуточно будет в оцеплении полиции для сохранения имущества от мародеров.

«Сейчас самое главное — восстановить людям жильё», — подчеркнул Егоров, добавив, что сейчас все жители дома размещены в пункте временного размещения, а также обеспечены горячим питанием и предметами первой необходимости. Им будет оказана психологическая помощь.

Как сообщало ИА Регнум, утром 19 октября Егоров сообщил о взрыве, прогремевшем в одном из многоквартирных жилых домов в Кирсанове, в результате чего есть погибшие. Он уточнил, что жителей эвакуировали из здания.

В МЧС РФ позднее сообщили о полной ликвидации пожара в доме в Кирсанове, вспыхнувшего после взрыва газа. На месте трагического инцидента работали 34 специалиста и задействовали 18 единиц техники.

Позднее в этот же день в МЧС сообщили, что число погибших при взрыве газа в доме в Кирсанове возросло до трёх человек. Тело ещё одного погибшего было обнаружено при разборе завалов.