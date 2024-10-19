Астана, 19 октября, 2024, 11:45 — ИА Регнум. После убийства 16-летнего подростка в городе Талгаре в Казахстане уволили несколько высокопоставленных полицейских, сообщили 19 октября в пресс-службе МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

В Алма-атинской области освобождены от занимаемых должностей первый замначальника департамента полиции Серик Шалхаров, глава управления по противодействию экстремизму Улан Байтаков, начальник управления криминальной полиции Руслан Смагулов, глава управления по борьбе с оргпреступностью Дулат Кайыр и его зам Жанат Омаров.

Кроме того, руководство МВД уволило начальника управления полиции Талгарского района Нуржана Кунтунова.

Оперативное совещание МВД Казахстана состоялось утром 19 октября. Сотрудникам ведомства представили новых начальников, в том числе главу департамента полиции Алма-атинской области Мейрама Абикеева.

Глава МВД республики Ержан Саденов заслушал доклад следственно-оперативной группы о ходе расследования убийства подростка в Талгаре.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 4 октября в Талгаре произошла драка, в результате которой был убит 16-летний подросток — сын хозяина продовольственного магазина. Конфликт начался с того, что группа мужчин не захотела платить за пиво. После возникшей перепалки к ним присоединились приятели, началась драка.

В помещении находился 16-летний сын владельца, которому нанесли смертельный удар. Как позже рассказал его отец, в нападении участвовали 13 человек, вооружённых ружьями и ножами.

В селе Азат в Енбекшиказахском районе ночь на 12 октября сгорел дом семьи погибшего юноши. Силовики возбудили уголовное дело, в Талгар ввели Национальную гвардию Казахстана для обеспечения порядка.

Администрация Талгарского района 15 октября сообщила, что мэр Талгара Бахыт Куришбеков и его зам Сагындык Матан уволены за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Накануне, 18 октября, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку заместителя главы МВД Айдоса Рысбаева, курировавшего борьбу с оргпреступностью. Кроме того, своих постов лишились зампрокурора Алма-атинской области Саян Бакиров и прокурор Талгарского района Ескендир Бекманов.