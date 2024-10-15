Казахстан, 15 октября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. В Казахстане уволили мэра Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Сагындыка Матана после резонансного убийства в городе 16-летнего подростка, сообщили 15 октября в пресс-службе администрации Талгарского района.

gov. kz Бахыт Куришбеков

На территорию города 14 октября ввели войска Нацгвардии Казахстана для пресечения беспорядков.

«За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгар Күришбеков Бахыт Куатбекович и заместитель акима города Талгар Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей», — сообщили в администрации.

Отмечается, что ответственность других работников администрации в данное время находится на рассмотрении.

Как сообщало ИА Регнум, убийство подростка произошло в ночь на 4 октября. В продуктовый магазин в Талгаре вошла группа мужчин. Они не захотели платить за банку пива. Владелец торговой точки попросил заплатить за товар, вспыхнул конфликт. Посетители вышли на улицу и позвали приятелей. Началась драка. В магазине находился 16-летний сын владельца, которому в драке нанесли смертельный удар. Как позже рассказал отец юноши, в нападении участвовали 13 мужчин, вооружённых ружьями и ножами.

В ночь на 12 октября в Енбекшиказахском районе в селе Азат сгорел дом семьи погибшего подростка. Полиция возбудила уголовное дело. В город ввели Национальную гвардию Казахстана для обеспечения порядка.