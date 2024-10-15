Мэра казахстанского Талгара сняли с поста после убийства подростка
Казахстан, 15 октября, 2024, 11:09 — ИА Регнум. В Казахстане уволили мэра Талгара Бахыта Куришбекова и его заместителя Сагындыка Матана после резонансного убийства в городе 16-летнего подростка, сообщили 15 октября в пресс-службе администрации Талгарского района.
На территорию города 14 октября ввели войска Нацгвардии Казахстана для пресечения беспорядков.
«За ненадлежащее исполнение своих обязанностей аким города Талгар Күришбеков Бахыт Куатбекович и заместитель акима города Талгар Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей», — сообщили в администрации.
Отмечается, что ответственность других работников администрации в данное время находится на рассмотрении.
Как сообщало ИА Регнум, убийство подростка произошло в ночь на 4 октября. В продуктовый магазин в Талгаре вошла группа мужчин. Они не захотели платить за банку пива. Владелец торговой точки попросил заплатить за товар, вспыхнул конфликт. Посетители вышли на улицу и позвали приятелей. Началась драка. В магазине находился 16-летний сын владельца, которому в драке нанесли смертельный удар. Как позже рассказал отец юноши, в нападении участвовали 13 мужчин, вооружённых ружьями и ножами.
В ночь на 12 октября в Енбекшиказахском районе в селе Азат сгорел дом семьи погибшего подростка. Полиция возбудила уголовное дело. В город ввели Национальную гвардию Казахстана для обеспечения порядка.