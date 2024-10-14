Астана, 14 октября, 2024, 12:14 — ИА Регнум. После убийства в Талгаре в Алма-Атинской области 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей в город ввели Национальную гвардию Казахстана. Об этом 14 октября сообщил представитель пресс-службы ведомства.

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«В городе Талгаре Алма-Атинской области привлечён личный состав воинской части Национальной гвардии МВД Республики Казахстан для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка», — процитировало его слова агентство «Казинформ».

Представитель пресс-службы Нацгвардии уточнил, что такие меры призваны обеспечить безопасность и поддержать общественный порядок, призвав граждан отнестись к ним с пониманием.

В ночь на 4 октября в Талгаре мужчины вошли в продуктовый магазин отца 16-летнего подростка и не расплатились за банку пива. Владелец попросил заплатить за товар, из-за чего произошла словесная перепалка. Мужчины вышли на улицу и позвали на помощь приятелей, после чего началась драка, в ходе которой подростку нанесли смертельное ранение. По словам его отца, на них напали 13 человек, вооружённые ружьями и ножами.

В ночь на 12 октября в селе Азат в Енбекшиказахском районе сгорел дом семьи убитого подростка, в результате этого никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются. Полиция возбудила уголовное дело по этому факту и обеспечила охрану семье. Генпрокурор Казахстана взял под свой контроль расследование этого дела.

Как сообщало ИА Регнум, 11 октября неизвестные обстреляли машину с сотрудниками Центра «Э» и полицейскими на въезде в Магас. В результате на месте погиб сотрудник патрульной службы, позднее ещё два человека умерли от полученных ран в больнице.

Ранее в этот же день вооружённый мужчина расстрелял мужа и жену в подмосковном Долгопрудном во время прогулки с собакой. Нападавшим оказался 52-летний сосед семейной пары, который до этого поссорился с ними из-за парковочного места во дворе и покончил с собой после нападения.