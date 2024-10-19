Москва, 19 октября, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Для России в урегулировании ситуации с Украиной на первом месте стоит задача обеспечить собственную безопасность, заявил 19 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», — заявил Песков в интервью ТАСС.

Он также отметил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по урегулированию ситуации на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 18 октября на встрече с главами ведущих СМИ стран БРИКС заявил, что Москва готова начать переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине только на основе стамбульских соглашений.

Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в скорейшем завершении вооружённого конфликта на Украине. При этом он назвал сложной и контрпродуктивной попытку определить сроки завершения СВО.