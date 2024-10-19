Песков: в ситуации с Украиной для России главное — защитить себя
Москва, 19 октября, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Для России в урегулировании ситуации с Украиной на первом месте стоит задача обеспечить собственную безопасность, заявил 19 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Нам главное — решить наши интересы безопасности. Собственно, то, что предлагалось сделать до СВО, и то, что было отвергнуто», — заявил Песков в интервью ТАСС.
Он также отметил, что президент России Владимир Путин открыт к диалогу по урегулированию ситуации на Украине.
Как сообщало ИА Регнум, Путин 18 октября на встрече с главами ведущих СМИ стран БРИКС заявил, что Москва готова начать переговоры по мирному урегулированию ситуации на Украине только на основе стамбульских соглашений.
Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в скорейшем завершении вооружённого конфликта на Украине. При этом он назвал сложной и контрпродуктивной попытку определить сроки завершения СВО.