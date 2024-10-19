Москва, 19 октября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин продолжает оставаться открытым к диалогу по урегулированию ситуации на Украине. Об этом 19 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Метцель/РИА Новости Владимир Путин

Таким образом представитель Кремля в беседе с ТАСС прокомментировал заявления канцлера Германии Олафа Шольца о готовности к диалогу с Путиным по Украине.

«Путин неоднократно говорил и подтверждал, что он был и остаётся открытым для коммуникации, для разговора», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным урегулирование украинского конфликта. При этом он добавил, что решения по этому вопросу не должны приниматься за спиной Киева.

В начале октября немецкая газета Die Zeit сообщила, что немецкий канцлер хочет в течение ближайших недель позвонить Путину впервые почти за два года. При этом отмечалось, что немецкая сторона пока официально не запрашивала у Москвы такого разговора.

Песков 17 октября заявил, что в будущем Россия и Германия теоретически могут начать предметный диалог по конфликту на Украине.