Москва, 19 октября, 2024, 09:16 — ИА Регнум. На данный момент ни Германия, ни другие западные страны, включая США, не выдвигали практических предложений о переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Об этом 19 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

РИА Новости/Гавриил Григоров

В беседе с ТАСС представитель Кремля отметил, что время покажет, правдоподобны ли заявления канцлера Германии Олафа Шольца о готовности к диалогу с Путиным, уточнив, что пока никаких подобных предложений не поступало.

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос, были ли такого рода предложения из Берлина, Вашингтона или других столиц стран Запада.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября канцлер ФРГ заявил, что готов обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине. В то же время он добавил, что решения по этому вопросу не должны приниматься за спиной киевского режима.

В начале октября немецкая газета Die Zeit писала, что Шольц намерен в течение ближайших недель впервые за почти два года позвонить Путину. При этом подчёркивалось, что Берлин пока официально не запрашивал у Москвы такого разговора.

Песков 13 октября указывал на то, что с немецкой стороны не поступало никаких предложений о проведении переговоров России и Германии на высшем уровне. По его словам, президент РФ остаётся открытым для контактов.