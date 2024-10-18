Корсаков, Сахалинская область, 18 октября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Трое членов экипажа перевернувшегося на Сахалине грузового судна «Григорий Ловцов» госпитализированы, сообщил 18 октября губернатор Валерий Лимаренко.

Дальневосточная транспортная прокуратура

«Из троих пациентов, доставленных в ЦРБ, один в состоянии средней степени тяжести. Второй стабильно тяжёлый, в реанимации. Оба с переохлаждением», — написал Лимаренко в своём Telegram-канале.

Он добавил, что третий госпитализированный находится в удовлетворительном состоянии. Лечение пациент будет проходить амбулаторно.

Как сообщало ИА Регнум, 18 октября судно с песком и щебнем «Григорий Ловцов» перевернулось в порту Корсакова. Лимаренко сообщил, что четыре члена экипажа пропали без вести и ещё троих удалось спасти.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта»). Ведомство сообщило, что два человека погибли, один пострадал и четверо членов экипажа пропали без вести.