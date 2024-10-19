Москва, 19 октября, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Командование украинских формирований заставляет мобилизованных рыть окопы и заниматься созданием укреплений на территории Чернобыльской АЭС, включая те места, где серьёзно превышен радиационный фон. Об этом 19 октября рассказал пленный боец 49-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) Виталий Озимов.

AP Photo/Oleksandr Ratushniak/ТАСС

По словам пленного, после мобилизации его прикомандировали к монтажной роте и отправили под Киев строить бетонные огневые точки.

«В Чернобыле очень много строили. Даже было такое, что одна позиция там в 12 раз превышала норму радиации. Мы отказывались делать. Но начальство приехало, сказало: «Нас это не интересует». Работали по полтора часа. Ну три месяца где-то…» — привело слова Озимова «РИА Новости».

Он добавил, что сотрудники украинских военкомов вручили ему повестку, когда он отправился в магазин.

Как сообщало ИА Регнум, пленный боевик 72-й бригады ВСУ Алексей Стуков, ранее находившейся в Угледаре в Донецкой Народной Республике, 18 октября пожаловался, что их подразделение ни разу не проходило ротацию с начала спецоперации. Он также заявил о моральной и физической усталости от постоянных боевых действий.

Взятый в плен сотрудник одного из территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) Руслан Тагеев позднее в этот же день заявил, что его обманом отправили на фронт. По словам пленного, командир роты сказал ему, что он будет просто наблюдать за линией боевого соприкосновения.