Угледар, ДНР, 19 октября, 2024, 06:46 — ИА Регнум. 72-я бригада Вооружённых сил Украины, которая ранее дислоцировалась в Угледаре (ДНР) ни разу не проходила ротацию с начала спецоперации, заявил журналистам пленный боевик этого подразделения Алексей Стуков.

Иван Шилов ИА Регнум ВСУ

В бригаде он выполнял функции оператора установки радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Стуков пожаловался на моральную и физическую усталость от постоянных боевых действий.

«Я устал и морально, и физически. Четыре года я служил в 72-й бригаде, у нас ни разу не было ротации с начала войны. Нас не отводили, чтобы укомплектовать, отдохнуть. Просто пичкали, пичкали людьми. Это очень тяжело», — сказал пленный слова которого приводит «РИА Новости».

Стуков уточнил, что изначально служил в мотострелковом подразделении, а после решил перевестись в службу РЭБ. При этом, через какое-то время, командиры записали его обратно мотострелком и отправили на донецкое направление.

Он отметил, что сложил оружие вместе с ещё шестью бойцами ВСУ. Стуков пояснил, что его и сослуживцев командование оставило в блиндаже без воды и пищи, и они могли погибнуть, если бы не сдались в плен.

В ВСУ считают 72-я бригаду элитной. Это формирование участвовало в боях в Авдеевке, Мариуполе и Угледаре.

Как сообщало ИА Регнум, 3 октября Минобороны РФ официально объявило, что российские войска освободили Угледар. Сбежавший из города офицер 72-й отдельной механизированной бригады украинских формирований Арсений Прилипка признался, что освобождение этого населённого пункта предоставило российским военным стратегически важное преимущество.

5 октября Минобороны РФ заявило, что прорвать оборону украинских войск и освободить Угледар позволили действия подразделений группировки войск «Восток» Вооружённых России, которые провели обходной манёвр, нанесли удары с флангов и взяли в клещи указанный населённый пункт. Ведомство подчеркнуло, что в условиях неминуемой угрозы окружения противник оставил город.

6 октября заместитель командующего группировкой войск «Восток» ВС РФ генерал-лейтенант Роман Греков отметил, что Угледар (ДНР) помогли освободить внезапность действий российской армии, а также одновременная и слаженная работа войск России.