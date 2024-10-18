Москва, 18 октября, 2024, 07:27 — ИА Регнум. Пленённый российскими военными сотрудник одного из территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине) Руслан Тагеев утверждает, что попал на передовую из-за командира роты, который обманул его. Об этом пленный заявил журналистам.

Павел Лисицын/РИА Новости

Тагеев работал в военкомате в Киевской области. По словам пленного, ему и его сослуживцам пообещали, что они просто будут «наблюдать» за линией фронта.

«Я шёл с мыслями… По рассказам ротного: «Пацаны, надо просто выйти, потому что там ребята сидят по двадцать с лишним дней». Мне стало жалко хлопцев. Вы, говорил он, никуда в бой не пойдёте, у вас позиции небоевые, вы просто будете наблюдать…» — сказал сотрудник ТЦК, слова которого приводит «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в конце сентября пленный боец ВСУ из 17-й танковой бригады Иван Золотарёв рассказал, что украинских военных обманом отправляют в Курскую область. Он отметил, что командир просил его и сослуживцев подежурить в охране.

В начале сентября пленный украинский военнослужащий Андрей Анисимов также заявлял, что некоторые командиры ВСУ скрыли от своих подчинённых, что их отправляют в Курскую область. По его словам, руководство делало это для того, чтобы избежать массового дезертирства. Анисимов добавил, что наблюдал за расправой над военными, которые отказались туда ехать.