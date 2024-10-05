Львов, Украина, 5 октября, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Освобождение Угледара в Донецкой Народной Республике дало российским военным стратегически важное преимущество. Об этом 5 октября заявил сбежавший из города офицер 72-й отдельной механизированной бригады украинских формирований Арсений Прилипка в эфире львовского телеканала NTA.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Они [военные ВС России] не собираются останавливаться. Они завладели крепостью, высотой, которая стала для них ещё одним преимуществом. <…> Высота, которая позволит наносить огневые поражения», — сказал он.

По словам украинского офицера, боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) сдали город из-за полного превосходства российских военных, не выдержав ежедневного давления.

Прилипка отметил, что, по его мнению, украинские формирования могли удержать Угледар, однако для этого необходимо было как минимум сохранять паритет в ресурсах.

«Более шести месяцев идёт это постоянное ежедневное давление, каждый день. <…> Начиная с артиллерии, заканчивая дронами-камикадзе. Постоянно их самолёты-разведчики в небе, которые корректируют огонь, сильный РЭБ, очень сильный РЭБ, которому сложно противостоять», — пожаловался он.

При этом он признал, что Вооружённые силы России стали хорошо адаптироваться к «эволюции боевых действий» в зоне конфликта, добавив, что изменения в тактике диктуют появляющиеся на поле боя средства поражения.

«Мы что-нибудь придумали, они придумывают противодействие», — пояснил офицер ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны 3 октября официально сообщило об освобождении Угледара армией России. Позднее в тот же день глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что власти республики также учредят госнаграду за освобождение города.

В оборонном ведомстве 5 октября уточнили, что группировка российских войск «Восток» провела обходной манёвр, нанесла удары с флангов и взяла в клещи Угледар. Отмечалось, что это позволило прорвать оборону киевских боевиков и освободить город.

Посол России в США Анатолий Антонов 4 октября заявил, что освобождение Угледара продемонстрировало мощь российского оружия и подтвердило бессмысленность поставок американских вооружений Киеву. Дипломат также назвал освобождение города впечатляющей победой российского духа.