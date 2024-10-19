Нью-Йорк, США, 19 октября, 2024, 05:52 — ИА Регнум. Два заседания по Украине пройдут в Совете Безопасности ООН по запросу российской стороны, сообщил 18 октября первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

Un.org Совбез ООН

Дипломат в своём Telegram-канале уточнил, что Москва собирается предоставить на заседаниях доказательства преступлений украинских формирований в отношении мирного населения в Курской области. Первый зампостпреда отметил, что первое заседание назначено на 25 октября, на 15:00 по нью-йоркскому времени (22:00 мск).

Второе собрание планируется провести 31 октября. На этом заседании, по словам Полянского, Россия хочет обсудить поставки западного оружия Киеву и их последствия для перспектив мирного урегулирования украинского конфликта.

Как сообщило ИА Регнум, 12 сентября появилась информация о докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника. В документе говорилось, что ВСУ в ходе атаки на Курскую область создавали подобия концентрационных лагерей для мирных жителей.

12 октября появилась информация о том, что российские военные следователи выяснили, что бойцы ВСУ и иностранные наёмники с особой жестокостью убивали мирных жителей, когда атаковали Курскую область. К совершению этих преступлений причастны бойцы 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 61-й отдельной механизированной бригад ВСУ, а также иных военизированных групп и участников наёмнических формирований.

Волонтёр Мария, которая помогает эвакуировать граждан из занятых украинскими формированиями районов Курской области, рассказала, что киевские военные расстреливали мирных граждан в Курской области, в том числе детей. Она уточнила, что родилась в Кореневском районе и потеряла своих родственников, которых убили боевики ВСУ.