Москва, 12 сентября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Украинские войска в ходе вторжения в Курскую область создавали подобия концентрационных лагерей для мирных жителей, говорится в докладе посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отмечается, что информацию о действиях Вооружённых сил Украины (ВСУ) на захваченных территориях предоставили свидетели и собрал штаб Российского Красного Креста в Курске, куда обращались родственники пропавших людей.

«Можно констатировать, что в ряде контролируемых боевиками территорий были созданы подобия «концентрационных лагерей», куда насильно сгонялись мирные жители, не захотевшие или не имевшие возможности покинуть захваченную врагом территорию», — приводит ТАСС фрагмент доклада Мирошника.

Кроме того, ВСУ использовали жителей региона, чтобы иностранные журналисты, незаконно прибывшие на российскую территорию, снимали пропагандистские сюжеты. В частности, в подвалы интерната в Судже согнали от 70 до 100 мирных граждан, которых «подвергали моральному насилию» и снимали.

Как сообщало ИА Регнум, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил 12 сентября, что российские войска уверенно выжимают украинские силы из Курской области. Он отметил, что резко возросло количество целенаправленных атак украинских военных против мирных жителей и гражданских объектов.

Утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 12 сентября, ВСУ потеряли более 12,5 тыс. бойцов и 101 танк с начала боевых действий в Курской области.