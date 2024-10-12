Курск, 12 октября, 2024, 08:21 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) расстреливали мирных граждан в Курской области, в том числе детей. Об этом рассказала волонтёр Мария, которая помогает эвакуировать граждан из занятых украинскими военными районов Курской области.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Мирное население убивалось, в основном огнестрелы, и даже дети были убиты, к сожалению», ― процитировал ТАСС волонтёра.

Она добавила, что в том числе волонтёры вывозят тела убитых людей.

«Мы вывозили «двухсотых», в том числе и детей, потому что их никто не может вывезти, кроме нас», ― рассказала Мария.

Мария родом из Кореневского района. Она также потеряла своих родственников, их убили бойцы ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, массированную атаку на Курскую область ВСУ предприняли 6 августа. Их продвижение остановили российские военные.

За время боёв на курском направлении украинская армия потеряла почти 21 900 военных. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 12 октября сообщил, что в приграничных районах Курской области российские подразделения освободили от украинских боевиков 19 сёл.

Жители Суджанского района рассказали, что бойцы и иностранные наёмники ВСУ расстреливали в Курской области молодых людей и детей. По словам мужчины и двух женщин, беседовавших с военным следователем, в районе были и поляки, и грузины, и чернокожие наёмники. Они стреляли по людям, когда заходили в село.

Командир мотострелкового батальона 44-го армейского корпуса Вооружённых сил РФ с позывным Горизонт сообщил, что российские военнослужащие в Курской области несколько раз становились свидетелями того, как украинские боевики расстреливали мирных жителей, пытавших эвакуироваться в сторону российских позиций.