Курск, 12 октября, 2024, 08:50 — ИА Регнум. Бойцы ВСУ и иностранные наёмники с особой жестокостью убивали мирных жителей, когда вторглись в Курскую область. Эти факты зафиксировали российские военные следователи.

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

В частности, в начале августа в Суджанском районе были убиты с особой жестокостью не менее трёх гражданских лиц. В Большесолдатском районе украинские войска с применением ракетно-артиллерийского вооружения обстреляли пункт эвакуации мирного населения.

«В результате атаки получили повреждения объекты жилой застройки, гражданский автотранспорт, объекты социальной инфраструктуры», — сообщили ТАСС в военно-следственных органах.

В конце августа было обстреляно село Черкасское-Поречное. Там подожгли три дома и жестоко убили двух мирных жителей. В конце сентября ВСУ атаковали село Волконск и с помощью дронов подожгли дома, где находились люди. По меньшей мере восемь домов получили повреждения, два были разрушены полностью.

К совершению этих преступлений причастны бойцы 22-й отдельной механизированной, 80-й отдельной десантно-штурмовой, 61-й отдельной механизированной бригад ВСУ, а также иных военизированных групп и участников наёмнических формирований, уточнили следователи

Как сообщало ИА Регнум, утром 6 августа подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область, намереваясь захватить территорию. Их продвижение остановили российские военные. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.

По данным Минобороны РФ на 11 октября, ВСУ потеряли около 21,9 тыс. бойцов и 139 танков за время боевых действий на курском направлении.

Президент Владимир Путин назвал вторжение под Курск масштабной провокацией киевского режима, отметив, что ВСУ ведут неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что речь идёт об очередном теракте со стороны Киева.

Число мирных жителей, которых признали потерпевшими по делу о нападении ВСУ на Курскую область, исчисляется тысячами. Возбуждены уголовные дела в отношении украинских военачальников, причастных к совершению преступлений в курском приграничье, сообщили в СК России.