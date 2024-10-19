Залужный дважды оконфузился во время выступления в Лондоне
Залужный в ходе выступления в Лондоне не смог выговорить слово «цивилизованный»
Лондон, 19 октября, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе выступления на мероприятии британского аналитического центра Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной) оказался в неловком положении, не сумев несколько раз выговорить слово «цивилизованный» на английском языке и допустив ошибку в описании судьбы главного героя трагедии Уильяма Шекспира «Отелло».
Уже на второй минуте выступления бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины не смог выговорить слово «цивилизованный» (civilized) на английском языке и обратился к переводчику с просьбой помочь в дальнейшем разговоре.
Примерно в середине выступления, отвечая на вопрос о состоянии конфликта на Украине, Залужный попытался рассказать о судьбе главного героя «Отелло» в качестве аналогии.
«У войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, то это было бы похоже на шоу», — заявил Залужный.
У Шекспира Отелло в одноимённой трагедии на самом деле «сделал что-то другое» — не выпил яд, а заколол себя. По всей видимости, Залужный перепутал Отелло с Ромео Монтекки, главным героем трагедии Шексира «Ромео и Джульетта».
Как передавало ИА Регнум, в ходе выступления на мероприятии в Лондоне Залужный также заявил, что его дочь сравнивает Украину с пациентом в реанимации, которого врачи пытаются спасти с помощью медикаментов.
Валерий Залужный был уволен главой киевского режима Владимиром Зеленским с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля. В середине июля Залужный сообщил, что приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. В первом публичном обращении в качестве дипломата он призвал жителей западных стран на время отказаться от ряда свобод «ради выживания».