Лондон, 19 октября, 2024, 05:12 — ИА Регнум. Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный в ходе выступления на мероприятии британского аналитического центра Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной) оказался в неловком положении, не сумев несколько раз выговорить слово «цивилизованный» на английском языке и допустив ошибку в описании судьбы главного героя трагедии Уильяма Шекспира «Отелло».

Иван Шилов ИА Регнум Залужный, Лондон

Уже на второй минуте выступления бывший главнокомандующий Вооружёнными силами Украины не смог выговорить слово «цивилизованный» (civilized) на английском языке и обратился к переводчику с просьбой помочь в дальнейшем разговоре.

Примерно в середине выступления, отвечая на вопрос о состоянии конфликта на Украине, Залужный попытался рассказать о судьбе главного героя «Отелло» в качестве аналогии.

«У войны есть несколько составляющих. Если бы Отелло вместо того, чтобы выпить яд, сделал бы что-то другое, то это было бы похоже на шоу», — заявил Залужный.

У Шекспира Отелло в одноимённой трагедии на самом деле «сделал что-то другое» — не выпил яд, а заколол себя. По всей видимости, Залужный перепутал Отелло с Ромео Монтекки, главным героем трагедии Шексира «Ромео и Джульетта».

Как передавало ИА Регнум, в ходе выступления на мероприятии в Лондоне Залужный также заявил, что его дочь сравнивает Украину с пациентом в реанимации, которого врачи пытаются спасти с помощью медикаментов.

Валерий Залужный был уволен главой киевского режима Владимиром Зеленским с поста главнокомандующего ВСУ 8 февраля. В середине июля Залужный сообщил, что приступил к работе в должности посла Украины в Великобритании. В первом публичном обращении в качестве дипломата он призвал жителей западных стран на время отказаться от ряда свобод «ради выживания».