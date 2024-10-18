Лондон, 18 октября, 2024, 22:11 — ИА Регнум. Дочь бывшего главкома ВСУ и действующего посла киевского режима в Лондоне Валерия Залужного заявила, что Украина напоминает ей пациента с отказавшими почками в реанимации, которого пытаются спасти. Об этом украинский дипломат рассказал в ходе выступления на мероприятии британского аналитического центра Chatham House (организация, признанная в РФ нежелательной).

AP/TASS/Alberto Pezzali Валерий Залужный

«Украина напоминает пациента в реанимации — врачи собрали всё оборудование и медикаменты, чтобы спасти жизнь, но у больного отказали почки», — привёл её высказывание экс-главком ВСУ.

Залужный уточнил, что его дочь имеет диплом медицинского института.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября 2024 года Залужный подчеркнул, что киевский режим оказался в состоянии затяжного вооружённого конфликта с Россией, из которого практически невозможно выйти. В ноябре 2023 года он дал интервью изданию The Economist и написал статью, в которых назвал «патовой» сложившуюся тогда ситуацию в зоне украинского конфликта.

8 февраля 2023 года глава киевского режима Владимир Зеленский уволил Залужного с поста главкома ВСУ. На эту должность был назначен Александр Сырский. 9 мая глава киевского режима уволил Залужного с военной службы по состоянию здоровья и назначил его послом Киева в Лондоне.

Ранее бывший украинский генерал Сергей Кривонос рассказал, что Залужный в 2023 году получил проникающее ранение. Он находился в командном пункте на запорожском направлении. Снаряд прилетел сразу после звонка от неназванного чиновника из офиса президента Украины. По мнению Кривоноса, жизнь Залужному спасло хорошее укрепление помещения.