Париж, 18 октября, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Французские власти пытается убедить своих союзников в необходимости уже сейчас принять Украину в состав НАТО, заявил 18 октября министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Хаддад.

ИА Регнум

Он подчеркнул, что Париж продолжит действовать в указанном направлении даже, если процесс потребует много времени и сил.

«Мы мобилизуем усилия, чтобы убедить наших партнеров, даже если вступление является длительным и требующим процессом», — отметил Хаддад слова которого приводит «Газета. ру».

Как сообщало ИА Регнум, 10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупредил, что вхождение Украины в Североатлантический альянс при текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны. Он также добавил, что венгерские власти всегда выступали против столкновения России и НАТО.

9 октября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом его плана по урегулированию украинского конфликта. По его словам, Москва «геополитически проиграет» при присоединении Киева в этом военному блоку.

17 октября глава киевского режима выразил мнение о том, что для Украины альтернативой вступлению в НАТО может стать только получение украинской стороной ядерного оружия. Кроме того, он отметил, что, кроме Североатлантического альянса, ему больше не известны другие работающие военные блоки.