Санкт-Петербург, 10 октября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Если Украину примут в Североатлантический альянс (НАТО) при текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного газового форума 10 октября.

Estonian Foreign Ministry

«Украина находится в состоянии вооружённого конфликта с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны», — сказал он журналистам.

Он уточнил, что Венгрия всегда выступала против столкновения России и НАТО.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом его плана по урегулированию украинского конфликта.

В британской газете FT заявили, что Киев и его западные союзники постепенно приходят к осознанию того, что им придётся провести переговоры с Москвой и отдать потерянные территории ради мирного урегулирования конфликта. По информации СМИ, за закрытыми дверями уже обсуждается мир в обмен на занятые Россией территории, а оставшаяся часть Украины окажется под протекторатом Североатлантического альянса.

Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Глава государства добавил, что Киев также для этого должен вывести свои войска из новых регионов РФ, а также признать новые территориальные реалии.