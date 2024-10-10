Сийярто связал принятие Украины в НАТО с началом третьей мировой войны
Сийярто: принятие Украины в НАТО будет означать начало третьей мировой войны
Санкт-Петербург, 10 октября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Если Украину примут в Североатлантический альянс (НАТО) при текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного газового форума 10 октября.
«Украина находится в состоянии вооружённого конфликта с Россией. И из-за традиционной линии НАТО, если Украина будет принята в альянс в текущих обстоятельствах, это будет означать начало третьей мировой войны», — сказал он журналистам.
Он уточнил, что Венгрия всегда выступала против столкновения России и НАТО.
Как передавало ИА Регнум, ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что приглашение Украины в НАТО является первым пунктом его плана по урегулированию украинского конфликта.
В британской газете FT заявили, что Киев и его западные союзники постепенно приходят к осознанию того, что им придётся провести переговоры с Москвой и отдать потерянные территории ради мирного урегулирования конфликта. По информации СМИ, за закрытыми дверями уже обсуждается мир в обмен на занятые Россией территории, а оставшаяся часть Украины окажется под протекторатом Североатлантического альянса.
Президент России Владимир Путин в июне заявлял, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Глава государства добавил, что Киев также для этого должен вывести свои войска из новых регионов РФ, а также признать новые территориальные реалии.