Москва, 18 октября, 2024, 22:14 — ИА Регнум. Из украинского плена возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 95 военнопленных ВСУ. Об этом 18 октября сообщило Министерство обороны России.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что в настоящее время освобождённые российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время военнослужащих доставят в Россию для дальнейшего восстановления в медучреждениях Минобороны.

Как отмечает ведомство, в возвращении российских военных посредническую роль сыграли Объединённые Арабские Эмираты.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября Министерство обороны сообщило, что Россия и Украина провели обмен пленными. В результате переговорного процесса с подконтрольной Киеву территории вернулись 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области. Взамен украинской стороне переданы 103 военнопленных ВСУ. 24 августа состоялся обмен пленными в формате «115 на 115». Посреднические усилия гуманитарного характера также оказали ОАЭ.