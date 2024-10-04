Киев, 4 октября, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Экс-главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в прошлом году получил проникающее ранение, находясь тогда в должности. Об этом 4 октября заявил бывший украинский генерал Сергей Кривонос.

Kaniuka Ruslan/Global Look Press Валерий Залужный

По его утверждению, снаряд прилетел по командному пункту на запорожском направлении, в котором находился Залужный, сразу после звонка от неназванного чиновника из офиса президента Украины.

«Залужный поднял трубку, выявил свое местонахождение по радиосигналу, и через полторы минуты туда прилетел управляемый снаряд. И Залужный получил дырку в теле», — привело слова Кривоноса издание «Страна. ua».

Он отметил, что жизнь главнокомандующему спасло хорошее укрепление помещения.

Как сообщало ИА Регнум, Залужный с начала мая 2023 года перестал появляться на публике, что спровоцировало серию слухов о его гибели. Начало им положил подозрительный отказ генерала встречаться с начальниками генштабов стран — членов НАТО.

В министерстве обороны Украины тогда заявили, что Залужный продолжает исполнять свои обязанности. Позднее хакерская группа «Джокер ДНР» сообщила, что главком ВСУ тяжело ранен при ракетном ударе по штабу ВСУ в начале мая.

В СМИ публиковалась информация о возможном отходе Залужного от дел из-за травмы головы и осколочного ранения.

Лишь 6 июня глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал фотографию с главкомом с заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

8 февраля текущего года Залужный был уволен Зеленским с поста главкома ВСУ. На его пост назначили Александра Сырского. Затем, 9 мая, Зеленский уволил экс-главнокомандующего с военной службы по состоянию здоровья и назначил его послом в Великобритании.