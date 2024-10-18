Вашингтон, 18 октября, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки начали ежегодные стратегические военные учения Global Thunder («Глобальный гром») 25. Об этом 18 октября объявило Стратегическое командование (СТРАТКОМ) Вооружённых сил США в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Global Look Press/U. S. Air Force/ZUMAPRESS.com

Отмечается, что в манёврах участвуют Великобритания и ряд других ключевых союзников по НАТО. Во время учений увеличится частота полётов стратегических бомбардировщиков и других самолётов.

«Вместе мы будем тренироваться, чтобы повысить ядерную готовность и обеспечить безопасные, надёжные и эффективные стратегические силы сдерживания», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября в Европе также начались масштабные двухнедельные ядерные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»), проводимые НАТО. В них, в частности, участвуют более 60 истребителей, которые могут нести американские ядерные боеголовки.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что такие учения ведут только к нагнетанию напряжённости, учитывая то, что продолжается конфликт на Украине.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко 8 октября заявил, что в НАТО отрабатывают возможные варианты боевых действий против России. Он отметил, что альянс уже не скрывает, что готовится к конфликту.