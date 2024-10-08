Москва, 8 октября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. В НАТО отрабатывают возможные варианты боевых действий против России, заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, в альянсе перестали скрывать, что готовятся к потенциальному военному конфликту с Россией. Уже одобрены региональные планы обороны и сформулированы конкретные задачи для военных командований. Идёт обкатка логистических маршрутов переброски войск, формирование складов вооружений, развёртывание контингентов.

«Идёт постоянная отработка возможных вариантов боевых действий против России», — сказал Грушко в интервью «РИА Новости», опубликованном 8 октября.

Дипломат напомнил, что с января по май НАТО проводило учения Steadfast Defender, в которых условным противником было не фиктивное государство, а Россия. Это произошло впервые, причём столь масштабных манёвров не было со времён холодной войны, подчеркнул он.

Альянс накачивает военные бюджеты и милитаризирует экономику. Наращивается не только конфронтационная риторика, растёт и градус напряжённости по отношению к Москве, добавил Грушко.

Он не стал говорить, моделирует ли российская сторона гипотетические сценарии полномасштабной войны с НАТО. Это компетенция не МИД, а военного руководства страны, но ответственное оборонное планирование должно учитывать любые варианты и быть нацеленным на демонстрацию бесперспективности силового разговора с Россией, отметил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Россия не раз указывала, что НАТО нацелено на конфронтацию, однако дальнейшее расширение альянса не усилит безопасность Европы. В Кремле также подчёркивали, что Москва не никому не угрожает, хотя и не оставит без внимания действия, потенциально опасные для интересов РФ. Так, президент Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.

Именно Запад объявил Россию прямой угрозой, тогда как у Москвы не было и нет планов по нападению на страны НАТО или на любые другие, заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова.