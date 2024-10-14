Москва, 14 октября, 2024, 13:20 — ИА Регнум. Масштабные ядерные учения Steadfast Noon стран НАТО ведут к нагнетанию напряжённости в рамках развития украинского конфликта. Об этом 14 октября на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

VALDA KALNINA/EPA/ТАСС

«В условиях «горячей войны», которая ведётся в рамках украинского конфликта, разумеется, подобные учения не ведут ни к чему, кроме как к дальнейшему нагнетанию напряжённости», — сказал спикер Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, учения стран Североатлантического альянса стартовали 14 октября. Они продлятся две недели. В тренировках примут участие более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеголовки. В этом году манёвры включают полёты в основном над Бельгией, Нидерландами, Данией, Соединённым Королевством и Северным морем.

С января по май НАТО проводило учения Steadfast Defender, в которых условным противником было не фиктивное государство, а Россия. Это произошло впервые, причём столь масштабных манёвров не было со времён холодной войны, подчёркивал заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, альянс накачивает военные бюджеты и милитаризирует экономику, наращивается не только конфронтационная риторика, растёт и градус напряжённости по отношению к Москве.

Президент России Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений.