Вашингтон, 14 октября, 2024, 01:31 — ИА Регнум. НАТО с 14 октября начинает масштабные ядерные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»). В манёврах в Европе задействуют 2 тыс. военных с восьми авиабаз из 13 стран, сообщила пресс-служба альянса.

Иван Шилов ИА REGNUM Военно-воздушные учения сил НАТО

«Steadfast Noon — это важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое посылает чёткий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оберегать всех союзников», — заявил генеральный секретарь блока Марк Рютте.

Учения продлятся две недели. В них также примут участие более 60 истребителей, способных нести американские ядерные боеголовки.

Утверждается, что учения плановые и проводятся ежегодно. В этом году манёвры включают полёты в основном над Бельгией, Нидерландами, Данией, Соединённым Королевством и Северным морем.

Как сообщало ИА Регнум, с января по май НАТО проводило учения Steadfast Defender, в которых условным противником было не фиктивное государство, а Россия. Это произошло впервые, причём столь масштабных манёвров не было со времён холодной войны, подчёркивал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко. По его словам, альянс накачивает военные бюджеты и милитаризирует экономику, наращивается не только конфронтационная риторика, растёт и градус напряжённости по отношению к Москве.

Президент Владимир Путин называл бредом разговоры о возможном нападении России на Европу и отмечал, что подобные заявления служат для оправдания гонки вооружений. Глава государства неоднократно подчёркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами альянса. Россия не имеет ни к кому территориальных претензий и готова развивать сотрудничество, отмечал Путин. При этом именно НАТО наращивает активность у российских границ и продолжает накачивать Киев оружием, приводя ситуацию к эскалации, добавил президент.