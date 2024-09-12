Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил провести 22 октября на полях саммита БРИКС в Казани отдельную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди,сообщила 12 сентября пресс-служба Кремля в своём Telegram-канале.

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Это предложение российский лидер озвучил в ходе встречи с советником премьер-министра Индии по нацбезопасности Аджитом Кумаром Довалом.

«Мы ждём господина Моди в Казани. Я предлагаю провести нам и двустороннюю встречу 22 октября в Казани, для того чтобы подвести итоги нашей совместной работы по реализации договорённостей, достигнутых в ходе его визита в Москву, и наметить перспективы на ближайшее будущее», — приводит слова российского лидера пресс-служба Кремля.

На встрече, которая прошла 12 сентября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге, присутствовал секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

До этого Путин провёл встречу с министром иностранных дел Китая Ван И, который прибыл в Россию по приглашению Шойгу. В беседе с китайским министром Путин подчеркнул, что Россия и Китай отстаивают принципы справедливого миропорядка, которые поддерживают страны Глобального Юга. Также российский лидер во время встречи передал председателю КНР Си Цзиньпину тёплые пожелания, а также напомнил, что ожидает его на грядущем саммите БРИКС.