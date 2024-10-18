Москва, 18 октября, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Министерство обороны России разработало проект постановления правительства о выдаче удостоверений ветерана боевых действий добровольцам сразу после того, как они начинают участвовать в специальной военной операции. Об этом 18 октября сообщило ТАСС.

Александр Полегенько/ТАСС

«Принятие постановления позволит добровольцам, принимающим участие в специальной военной операции, получить статус ветерана боевых действий с момента начала его участия в операции, что в свою очередь позволит получать добровольцу и членам его семьи соответствующие меры социальной поддержки», — говорится в документе.

Предлагается выдавать удостоверение ветерана без соответствующих заявлений. Если закон примут, части, которые формируют добровольческие подразделения, будут обязаны подавать соответствующие документы о бойцах в военкоматы, где они числятся, в течение 10 дней после издания приказа об убытии добровольцев на передовую.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 2 октября назвал важнейшей задачей властей заботу об участниках спецоперации. Он призвал сохранять внимание к этому вопросу.

2 сентября российский лидер назвал поддержку участников спецоперации обязательным условием будущих побед. Он подчеркнул, что это является основой единства общества.