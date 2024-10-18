Москва, 18 октября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Строительство атомной электростанции в Египте идёт по плану, проект будет реализованы. Об этом 18 октября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС.

РИА Новости/Илья Питалев

Глава государства подчеркнул, что у России традиционно, на протяжении многих десятилетий, очень тёплые и дружеские отношения с Египтом, которые в последние годы укрепляются.

«Мы работаем над крупными проектами. Мы строим атомную электростанцию. Всё идёт по плану. Мы уверены, что все эти планы будут реализованы», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 23 января Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт заливке бетона в основание четвёртого энергоблока АЭС «Эль-Дабаа», расположенного в области Матрух на берегу Средиземного моря, в 350 км от Каира.

Первые блоки АЭС в Египте начали строить в 2022 году. В мае 2023-го «Росатом» начал строительство третьего энергоблока. В госкорпорации тогда заявили, что сооружение первых двух энергоблоков идёт согласно плану.

2 октября Путин, беседуя со студентами во время посещения индустриального парка «Руднево», заявил, что лидерство России в области ядерных технологий является абсолютным фактом.